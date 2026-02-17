GB Starmer | i vaccini sono sicuri ed efficaci

Keir Starmer ha dichiarato che i vaccini sono sicuri ed efficaci, rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini. La sua frase arriva dopo un aumento delle richieste di chiarimenti sulla sicurezza delle vaccinazioni, che ha portato alle sue parole durante un evento pubblico. Starmer ha sottolineato che i leader devono difendere la scienza e incoraggiare la popolazione a vaccinarsi. Un rappresentante del governo ha replicato che le autorità sanitarie continuano a monitorare attentamente i dati sui vaccini.

"È preoccupante vedere che sempre più bambini contraggono il morbillo. I vaccini sono sicuri, efficaci e possono salvare vite umane. Invitiamo tutti i genitori a verificare che i propri figli siano in regola con le vaccinazioni raccomandate. Il nostro Paese si aspetta che i suoi leader sostengano fermamente la scienza per proteggere i nostri figli, non per dare ossigeno alle teorie del complotto. La salute pubblica non è una guerra culturale. Si tratta di garantire la sicurezza delle nostre comunità."