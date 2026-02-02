Insetti sugli scaffali Pasta infestata in vendita Multa da 10mila euro

Gli insetti sono stati trovati tra le confezioni di pasta secca in un supermercato della Bassa Reggiana. Il titolare del negozio ha dovuto distruggere molte confezioni di pasta e riso e pagare una multa da quasi diecimila euro. La scoperta ha sorpreso i clienti e ha portato subito a controlli più severi.

Insetti trovati addirittura tra la pasta secca esposta alla vendita. E per il titolare di un supermercato della Bassa Reggiana è scattata non solo l’azione di smaltimento con distruzione di una notevole quantità di pasta e riso, ma anche una salata sanzione per una somma totale di quasi diecimila euro. Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri del reparto Nas di Parma, come attività di routine, all’interno dell’esercizio commerciale che tratta pure generi alimentari. Sugli scaffali di vendita, nell’accertamento, sono state individuate confezioni di pasta alimentare secca visibilmente contaminate da insetti infestanti, comunemente noti come ’punteruoli della pasta’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insetti sugli scaffali. Pasta infestata in vendita . Multa da 10mila euro Approfondimenti su Pasta Infestata Pasta infestata da insetti: sequestri e multe per quasi 10mila euro La scoperta arriva in un supermercato della Bassa Reggiana, dove i Carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato diverse confezioni di pasta secca contaminate da insetti. Calcio: ‘offese a Oriali’, per Allegri multa da 10mila euro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pasta Infestata Argomenti discussi: Insetti sugli scaffali. Pasta infestata in vendita . Multa da 10mila euro; Insetti nella pasta: maxi sequestro in un supermercato; Bassa reggiana, pasta infestata sugli scaffali: scatta il sequestro; Pasta infestata da insetti in vendita in un supermercato, intervengono i Nas. Insetti sugli scaffali. Pasta infestata in vendita. Multa da 10mila euroIl rinvenimento dopo l’ispezione dei Nas in un supermercato della Bassa . Sequestrati e distrutti oltre 6.500 chili di prodotti per evitare rischi . . msn.com Insetti nella pasta, ispezione dei carabinieri del Nas in un supermercatoI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un supermercato situato nella Bassa Reggiana, accertando la pre ... temponews.it Martedì 20 gennaio la classe 4^ Agrario ha vissuto un’esperienza davvero speciale a Forte Inglese! Accolti dall’entomologo Leonardo Forbicioni, gli studenti hanno partecipato a una lezione interattiva sugli insetti, tra curiosità scientifiche e osservazioni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.