Famiglia nel bosco la mamma non può vedere i figli nel giorno del compleanno | respinto l' appello

Un'altra giornata di festa senza la presenza dei figli per una famiglia che vive nel bosco. La madre non potrà vedere i propri figli nel giorno del suo compleanno, che quest’anno compie 46 anni, perché il suo appello è stato respinto. La famiglia ha vissuto questa situazione senza la possibilità di condividere momenti importanti con i bambini, che sono stati tenuti lontani dalla madre nel giorno speciale.

Un altro dolore si aggiunge per i genitori della Famiglia del Bosco. Oggi Catherine compie 46 anni, ma non potrà trascorrere quel giorno insieme ai suoi bambini, come invece è sempre accaduto. Un piccolo episodio della vita di queste persone che verrà macchiato per sempre. Nonostante l’appassionato appello di migliaia di persone, la donna non potrà recarsi a far visita ai piccoli, ancora ospitati nella casa famiglia di Vasto. Ci sarà, al massimo, una videochiamata. Ma questa alternativa può davvero essere considerata sufficiente? Catherine Birmingham non vede i suoi figli dallo scorso primo aprile. È separata dai bambini da ben 12 giorni. Qualcosa di intollerabile per qualsiasi madre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la mamma non può vedere i figli nel giorno del compleanno: respinto l'appello Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine, respinto appello, Netflix verso film sulla storia della coppiaLa casa famiglia di Vasto ha concesso solo una videochiamata alla madre nel giorno del suo 46esimo compleanno, negando la visita in presenza. Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. [MULTI SUB] Demon Child Xixi EP1-198