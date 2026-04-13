Famiglia nel bosco compleanno senza figli per Catherine respinto appello Netflix verso film sulla storia della coppia

Il compleanno di una donna di 46 anni si è svolto con una sola videochiamata dalla casa famiglia di Vasto, che ha rifiutato la visita in presenza. La famiglia vive nel bosco e non ha potuto vedere i figli. Un appello per un incontro diretto è stato respinto. Nel frattempo, una piattaforma di streaming sta lavorando a un film sulla storia della coppia.

La casa famiglia di Vasto ha concesso solo una videochiamata alla madre nel giorno del suo 46esimo compleanno, negando la visita in presenza. In 15mila avevano firmato una lettera per chiedere l'incontro fra mamma e figli La "famiglia nel bosco" rimane divisa ancora una volta. Oggi, lunedì 13.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine, respinto appello, Netflix verso film sulla storia della coppia Leggi anche: Famiglia nel bosco, trattive con Netflix per realizzare un film sulla loro storia Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine sui figli: accuse e appello alle istituzioniNuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, una vicenda che da mesi resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria: tre...