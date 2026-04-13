Famiglia nel bosco compleanno senza figli per mamma Catherine | Nessuna voglia di festeggiare
Una famiglia trascorre il giorno di compleanno nel bosco, senza celebrare l’occasione con i figli. La mamma ha dichiarato di non voler festeggiare e ha espresso il desiderio di tornare a essere una famiglia felice, come in passato. La giornata si svolge in un ambiente naturale, lontano dalle tradizionali celebrazioni. Nessuna celebrazione ufficiale o festeggiamenti, solo il tentativo di ritrovare un equilibrio familiare.
(Adnkronos) – Nessuna intenzione di festeggiare il compleanno, ma un solo desiderio: tornare a essere una famiglia felice, come lo era un tempo. Oggi, lunedì 13 aprile, è questo, secondo quanto riferito, lo stato d’animo di Catherine, la mamma della cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli, in provincia di Chieti. A sottolinearlo è Tonino Cantelmi,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine, respinto appello, Netflix verso film sulla storia della coppiaLa casa famiglia di Vasto ha concesso solo una videochiamata alla madre nel giorno del suo 46esimo compleanno, negando la visita in presenza.
Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.