Famiglia nel bosco trattive con Netflix per realizzare un film sulla loro storia

Una famiglia che ha vissuto per anni isolata in una casa nel bosco sta collaborando con Netflix per realizzare un film basato sulla propria storia. Dopo aver pubblicato un libro, ora si cercano accordi per una produzione cinematografica. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha dato origine a numerose iniziative editoriali e audiovisive, suscitando domande di carattere sociale e legale.

Prima il libro, ora il cinema. La vicenda della famiglia che per anni ha vissuto isolata in una casa nel bosco torna al centro dell’attenzione pubblica, mentre si moltiplicano le iniziative editoriali e audiovisive ispirate a una storia che ha già sollevato interrogativi sociali e giuridici. Secondo indiscrezioni raccolte in ambienti produttivi, sarebbero in fase avanzata i contatti con Netflix per una possibile trasposizione cinematografica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Alessandro Parigi: il debutto nel film Netflix sulla famiglia sordaIl 3 aprile 2026 segna l’inizio di una nuova avventura per Alessandro Parigi, attore emergente che ha fatto il suo debutto cinematografico nel... “Io con loro”. Rita De Crescenzo, l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendoLa tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità...