Made in Italy cinese nove negozi | ecco la pelletteria del sequestro da 1,3 milioni

Il 24 febbraio, la guardia di finanza di Venezia ha sequestrato beni per un valore di 1,3 milioni di euro, tra immobili, contanti e altri beni appartenenti a un’imprenditrice cinese attiva nel settore della pelletteria. Sono stati trovati e sequestrati nove negozi con prodotti contraddistinti da un marchio di origine italiana ma realizzati in Cina.

Il 24 febbraio la guardia di finanza di Venezia ha comunicato il sequestro di 1,3 milioni di euro tra immobili, contanti e beni a un'imprenditrice cinese nel settore della pelletteria. L'indagine, condotta dalle fiamme gialle lagunari è nata dall'individuazione di numerose società "cartiere", cioè produttrici di operazioni inesistenti, formalmente attive nel commercio di articoli di pelletteria che, nel tempo, hanno emesso centinaia di fatture per operazioni inesistenti a favore di decine di società, tra cui la srl veneziana, gravata di falsi costi per circa 3 milioni di euro.

Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieriDi seguito il comunicato: Si è tenuta ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On.

