L’Amore mette radici Domani nella scuola Basile le prime piantumazioni

L’Amore per l’ambiente ha spinto la scuola “Emanuele Basile” di Taranto a pianificare una giornata dedicata alla natura. Domani, alle 9, studenti e insegnanti piantaranno alberi di leccio e carrubo nel cortile dell’istituto. Questa iniziativa mira a rendere più verde il cortile scolastico e coinvolgere i giovani in attività ecologiche. I volontari si preparano con attrezzi e piante pronte, mentre il sole illumina il cortile. La piantumazione rappresenta un primo passo verso un ambiente scolastico più sostenibile.

Tarantini Time Quotidiano E' tutto pronto nella scuola "Emanuele Basile", in via Solito 50 a Taranto, per accogliere gli alberi di varietà Quercus ilex e Ceratonia siliqua (Lecci e Carrubi) che domani mattina, alle 9.30, grazie ad una iniziativa di Comune di Taranto e Caffè Ninfole arriveranno nel plesso scolastico e troveranno casa nel giardino della scuola. Ad accogliere gli alberi del progetto "L'amore mette radici" saranno i bambini delle scuole elementari e dell'infanzia, in una sorta di passaggio di consegne di una promessa dio futuro. Nella scuola Basile, intitolata non a caso ad un'altra importante figura della storia di Taranto, l'ufficiale dei Carabinieri Emanuele Basile, tarantino, e ucciso in Sicilia da Cosa Nostra nel maggio dell'80, arriveranno come testimoni green gli alberi intitolati ad alcuni personaggi che appartengono alla memoria di questa terra.