Fae Technology presenta i risultati preliminari del 2025 | ricavi per 66,5 milioni di euro

Fae Technology Spa ha annunciato i risultati preliminari del primo trimestre del 2025, con ricavi pari a 66,5 milioni di euro. La società, parte del gruppo italiano operante nel settore tecnologico, ha comunicato i numeri attraverso una nota ufficiale. I dati riguardano le performance finanziarie del periodo e sono stati resi noti dall’azienda stessa.

Gazzaniga. Fae Technology Spa, Tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio, comunica i principali risultati economico-finanziari preliminari consolidati e individuali full-year al 31 dicembre 2025, non sottoposti a revisione contabile. Dopo anni di significativa espansione, nel corso del 2024 il settore dell’elettronica ha evidenziato una fase di rallentamento della domanda, le cui dinamiche peculiari hanno particolarmente impattato il secondo semestre 2024 ed il primo semestre 2025. In tale contesto, Fae Technology ha registrato ricavi consolidati pari a 66,5 milioni di euro ed un valore della produzione pari a 67,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Fae Technology, nuove commesse da 6 milioni nel campo delle telecomunicazioni Cooperative agricole braccianti, Legacoop presenta il report 2025: "47 milioni di ricavi in un anno"Innovazione tecnologica, valorizzazione del territorio e agricoltura di prossimità. Altri aggiornamenti su Fae Technology Discussioni sull' argomento FAE Technology, partnership con Qualcomm: presentati due moduli con AI nativa per applicazioni industriali avanzate; SG COMPANY PRESENTA IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE IL 18 MARZO 2026. Fae Technology presenta i risultati preliminari del 2025: ricavi per 66,5 milioni di euroLa redditività dell'azienda nei primi mesi del 2026 rimane stabile grazie a un modello operativo solido e a un'attenta gestione dei costi ... bergamonews.it FAE Technology, nel 2025 ricavi scendono a 66,5 milioni ma domanda in forte recupero nel 2026(Teleborsa) - FAE Technology SB ha comunicato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2025. Il Gruppo ha affrontato un'annata di transizione per l'intero settore dell'elettronica, evidenzia ... finanza.repubblica.it In occasione della Fiera di Norimberga "Embedded World 2026", l'associata #FAETechnology ha annunciato la partnership con @Qualcomm presentando due moduli con #AI nativa per applicazioni industriali avanzate. x.com **Areajob, filiale di Faenza è alla ricerca per Studio Commercialista di un/a Impiegato/a Contabile** da inserire stabilmente nel proprio team. **La risorsa si occuperà principalmente di:** * Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata * Registrazione fatture - facebook.com facebook