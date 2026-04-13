Fabregas si apre | Non parlerei di rivoluzione! Altro club in Italia? Non si sa mai Sulla Nazionale rispondo così

Cesc Fabregas ha parlato recentemente di questioni legate al suo futuro e alla nazionale. Ha escluso che ci siano piani per una rivoluzione nel suo percorso professionale e ha commentato la possibilità di trasferimenti in altri club italiani, senza escludere nulla. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica sul suo ruolo e sulle scelte future, lasciando aperte diverse eventualità senza confermare dettagli precisi.

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