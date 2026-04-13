Cesc Fábregas ha dichiarato che al momento lavorare in Italia gli sembrerebbe noioso, aggiungendo di aver aperto i cancelli di Como alle 6 del mattino. La sua affermazione ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio e degli sport, sollevando curiosità sulle sue attività recenti e sui suoi progetti futuri. La sua posizione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue intenzioni o motivazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cesc Fabregas, il noto centrocampista spagnolo, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato l’interesse dei media sportivi. Secondo le sue parole, l’opportunità di tornare in Italia non lo entusiasma, anzi, potrebbe risultargli noiosa. Approfondiamo le sue affermazioni e il contesto che le circonda. Fabregas ha condiviso che, per lui, l’inizio della giornata è un momento cruciale. Racconta di aver aperto i cancelli del suo club a Como alle 6 del mattino, evidenziando la sua dedizione e l’importanza di un impegno costante.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabregas: “Lavorare in Italia ora sarebbe noioso, ho aperto i cancelli di Como alle 6.”

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“Ho lasciato l’FBI perché non volevo lavorare dalle 9 alle 5. Ora lavoro dalle 5 del mattino alle 9 di sera ma ho realizzato il mio sogno”: la storia di Kendall Feighan e cosa fa oggiDiventare un’agente dell’FBI potrebbe sembrare un bel traguardo e così sembrava anche a Kendall Feighan che ha raccontato la sua storia a People.

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Fabregas: “In futuro vorrei allenare l’Italia, ma in questo momento potrebbe essere noioso” x.com

"Io via da Como, mai dire mai...". Fabregas dice tutto sul futuro e l'ipotesi ct Italia: "Magari..." - facebook.com facebook