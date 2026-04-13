Fabregas | Allenare una Nazionale? Oggi sarebbe un po’ ‘noioso’ per me

Cesc Fabregas ha dichiarato di non considerare attualmente possibile allenare una Nazionale, spiegando che preferisce l’attività quotidiana in campo, dove si occupa di allenare i giovani e preparare le partite. Ha aggiunto che, in futuro, potrebbe valutare questa possibilità, ma al momento si sente più a suo agio nel ruolo di allenatore di livello più ravvicinato, che gli consente di essere più coinvolto direttamente con i giocatori.

(Adnkronos) – "Allenare una Nazionale? Un giorno forse arriverà, però adesso sono troppo allenatore, io mi devo sentire tutti i giorni in campo, allenare i giovani, farli imparare, preparare le partite. Essere allenatore della Nazionale in questo momento per me è un po' 'noioso'. Quando sarò un po' più vecchio. forse vedremo". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas a margine del premio Bearzot. "Champions? Non è per noi in questo momento", ha spiegato Fabregas. "Futuro? Io sono convintissimo a Como, spero di rimanere al Como, quando inizia a pensare al domani le cose non vanno bene, sono molto attaccato a questo progetto e a questa città, non so cosa farò domani, va tanto veloce, che è impossibile pensare al futuro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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