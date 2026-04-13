Fabio Garzia in concerto a L' Asino che Vola

Venerdì 17 aprile, il locale L’Asino che Vola si prepara ad accogliere un concerto di Fabio Garzia, noto artista della scena indipendente romana. L’evento si terrà in Via Antonio Coppi 12d e rappresenta un’occasione per gli appassionati di musica di scoprire dal vivo il suo repertorio. La serata è annunciata come un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica alternativa nella capitale.

Venerdì 17 aprile, la cornice de L’Asino che Vola (Via Antonio Coppi 12d) ospita un appuntamento imperdibile per la scena indipendente romana. Fabio Garzia, chitarrista e compositore che negli anni ha prestato il suo talento a nomi del calibro di Elisa, Noemi, Marracash, Rkomi, Carl Brave e Dj.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Concerto di Pasqua con coro e orchestra Fabio da BolognaSabato 28 marzo 2026 alle 21:15 avrà luogo il Concerto Di Pasqua organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S.