Vola dalle scale trovato morto Fabio Pigliapoco | era l' ambasciatore che costruiva ponti tra i popoli

È morto ieri mattina a Ancona Fabio Pigliapoco, l’ambasciatore che lavorava per rafforzare i rapporti tra i popoli. L’uomo è caduto dalle scale, facendo un volo di diversi metri, e l’impatto è stato fatale. Nessuno ha potuto salvarlo. La scena è stata improvvisa e drammatica. La città si stringe intorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore.

ANCONA - Un volo di diversi metri. E l’impatto che non gli ha lasciato scampo. È morto così, ieri mattina, l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, segretario dell’Iniziativa Adriatico Ionica. Il ritrovamento A ritrovare il corpo senza vita dell’80enne diplomatico è stata la moglie intorno alle 7 di ieri quando, non vedendolo in casa nella loro abitazione di via Bernabei, ha cominciato a cercarlo. Una volta uscita sul pianerottolo si è sporta dal parapetto delle scale e ha così fatto la terribile scoperta. Il corpo di Pigliapoco giaceva a terra, ormai privo di vita, a seguito della caduta. L’ambasciatore, molto conosciuto in città e in tutta la regione, era da poco stato dimesso dall’ospedale a seguito di un’operazione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Vola dalle scale, trovato morto Fabio Pigliapoco: era l'ambasciatore che costruiva ponti tra i popoli Approfondimenti su Fabio Pigliapoco Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico Ionica Questa mattina ad Ancona è stato trovato senza vita l'ambasciatore Fabio Pigliapoco, 80 anni. E’ morto l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, il corpo senza vita ritrovato dalla moglie Ancona piange la scomparsa dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fabio Pigliapoco Argomenti discussi: Vola dalle scale, trovato morto Fabio Pigliapoco: era l'ambasciatore che costruiva ponti tra i popoli; Mezzina, Valtesino, ponte di Comunanza: missione di Loggi al Mit per trovare fondi; Centro Benelli, piove (ancora) sul bagnato. I lavori sono finiti ma dal tetto cola l’acqua; San Benedetto, si fa sentire Avs: Primarie bocciate, il campo largo ci ripensi. Vola dalle scale, trovato morto Fabio Pigliapoco: era l'ambasciatore che costruiva ponti tra i popoliANCONA Un volo di diversi metri. E l’impatto che non gli ha lasciato scampo. È morto così, ieri mattina, l’ambasciatore ... msn.com Vola dalle scale, trovato morto Fabio Pigliapoco: era l'ambasciatore che costruiva ponti tra i popoli facebook Addio all’ambasciatore Fabio Pigliapoco «Punto di riferimento nella cooperazione tra i Paesi dell’area adriatico-ionica» | Cronache Ancona x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.