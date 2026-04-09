Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli niente fiaccolata veglia in chiesa | Educato e lavoratore

A Ponticelli si è svolta una veglia in chiesa per Fabio Ascione, un giovane di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre si trovava al bar con alcuni amici dopo aver finito il turno di lavoro. La famiglia e i conoscenti hanno partecipato alla cerimonia, senza organizzare una fiaccolata pubblica. Fabio era descritto come una persona educata e impegnata nel lavoro.

Veglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo il lavoro. Gli organizzatori hanno revocato una fiaccolata in piazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it “Mangio un cornetto e torno”: l’ultima telefonata di Fabio Ascione, ucciso a PonticelliIl 20enne raggiunto da un colpo di pistola nel "Parco di Topolino"; tra le ipotesi quella dello scambio di persona: stava rincasando dopo un turno di... Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Temi più discussi: Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso a colpi di pistola davanti al bar: caccia a due persone su uno scooter; Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli Est: ipotesi vendetta dopo una lite nella movida; Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli. Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Ponticelli, veglia in chiesa: Educato e lavoratoreVeglia in chiesa a Ponticelli per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso martedì 7 aprile con un colpo al petto mentre era al bar con amici dopo ... fanpage.it Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della liteI killer hanno esploso più colpi contro Fabio Ascione, ma a Ponticelli è stato trovato un solo bossolo: le novità sulla tragedia di Napoli ... virgilio.it La madre cristiana è orgogliosa di aver riempito le galere di ragazzini colpevoli di piccoli reati mentre fuori i ragazzi continuano a morire ammazzati. Fabio Ascione aveva vent'anni, lavorava, era un ragazzo benvoluto da tutti, x.com “MANGIO UN CORNETTO E TORNO”: L’ULTIMA TELEFONATA DI FABIO ASCIONE, UCCISO A 20 ANNI A NAPOLI "Mangio un cornetto e torno". Questione di pochi minuti, l'incontro con qualche amico dopo una serata passata al lavoro, cornetto, s - facebook.com facebook