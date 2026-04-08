Oggi il ‘campo stretto’ ha adottato un atteggiamento più cauto, considerando la prudenza come una strategia. Questa scelta, però, non viene vista come una semplice tattica, ma come un segnale di debolezza. Un vizio consolidato nella politica italiana, infatti, è l’uso dell’ambiguità come metodo, con la prudenza che diventa un alibi e il centrismo che si presenta come una via di fuga dalla decisione netta.

di Paolo Gallo C’è un vizio antico che torna a infestare la politica italiana: l’ambiguità elevata a metodo, la prudenza trasformata in alibi, il centrismo declinato come rifugio permanente per non scegliere. Oggi questo vizio si annida in quello che mi piace definire “campo stretto”, l’asse politico composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che dovrebbe rappresentare un’alternativa di governo e che invece appare sempre più come una zona grigia, indistinta, incapace di assumere una postura riconoscibile. Lo dico con la franchezza di chi questo percorso lo vive dall’interno. Sono iscritto al Movimento 5 Stelle da oltre tredici anni, da quando tutto è iniziato con l’intuizione di Beppe Grillo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza

Il campo largo resta ostaggio della tattica subdola di Conte (e della debolezza di Schlein)Persino tra i parlamentari del Partito democratico c’è chi ha capito che a dare le carte non è Elly Schlein.

Costituzione, il voto della prudenza: non è una vittoria di parte, ma un monito sul metodoIl popolo, con il suo "No", ha punito proprio questa arroganza metodologica, ricordando che la democrazia non è il dominio del 51% sul 49%, ma la...

Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco

Temi più discussi: Blog | Oggi il 'campo stretto' ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza; Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; A Londra è nata la coalizione per riaprire lo Stretto di Hormuz: In campo 40 Paesi; Si apre il fronte-Houthi, rischia di chiudere un altro Stretto.

Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione NatoI ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, attualmente al centro di tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. adnkronos.com