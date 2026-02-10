Google semplifica la lotta contro i deepfakes e il revenge porn

Google ha annunciato nuove misure per combattere i deepfakes e il revenge porn. La società vuole rendere più sicca l’esperienza degli utenti, migliorando la rimozione di contenuti sensibili e gestendo in modo più efficace i materiali espliciti condivisi senza consenso. Le novità arrivano in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla protezione dei dati e sulla diffusione di contenuti dannosi online.

In risposta alle esigenze di protezione dei dati nell'ecosistema di ricerca, vengono introdotte nuove misure volte a rendere l'esperienza più sicura, con interventi mirati alla rimozione di contenuti sensibili e a una gestione proattiva di contenuti espliciti non consensuali. L'impostazione adottata si concentra su due fili conduttori principali: la possibilità di eliminare informazioni identificative dai risultati e strumenti per controllare e prevenire la ripubblicazione di contenuti indesiderati, accompagnati da supporto continuo. rimozione di informazioni personali sensibili dai risultati di ricerca.

