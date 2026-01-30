Crolla masso su strada Filante diffida del Comune ai privati responsabili

I problemi sulla strada Filante continuano dopo il forte maltempo. Ieri un masso si è staccato da un costone e è caduto sulla carreggiata, costringendo le autorità a mettere in sicurezza l’area con delle transenne. Il Comune ha diffidato i privati responsabili di eventuali ulteriori interventi, mentre i lavori di rimozione sono ancora in corso. La strada resta chiusa in alcune parti per evitare rischi ai passanti.

Il maltempo crea nuovi problemi per strada Filante. Dopo la frana che per diversi mesi aveva interrotto il traffico veicolare, la nuova caduta di un masso da un costone, nella giornata di ieri 29 gennaio, porta alla transennatura di un tratto. Si tratta della parte compresa tra strada Fagianello e strada Olmo (circa 100 mt prima dell'intersezione), nei pressi del centro riabilitativo San Raffaele.Le due suddette strade sono percorribili. L'area interessata dal cedimento è stata al momento messa in sicurezza ed è stato avviato l'iter amministrativo per la diffida nei confronti della proprietà privata responsabile.

