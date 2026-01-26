Ex Mercati Generali al via confronto fra Campidoglio e cittadini | Il comune non può ignorarci
Dal 30 gennaio, si apre un dialogo tra Roma Capitale e cittadini riguardo agli Ex Mercati Generali di via Ostiense. I tavoli tematici rappresentano un’opportunità per confrontarsi su proposte e esigenze, promuovendo un percorso partecipativo e trasparente. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente i residenti e le associazioni locali, affinché le decisioni sul futuro dell’area siano condivise e rispettino le diverse sensibilità del quartiere.
Ex Mercati Generali, l’ex assessore Berdini: “Lì servono case popolari e verde, vogliamo un vero confronto”L’ex assessore Berdini torna a parlare degli ex Mercati Generali, sottolineando l’importanza di un progetto che integri case popolari e spazi verdi.
