Ex Mercati Generali al via confronto fra Campidoglio e cittadini | Il comune non può ignorarci

Dal 30 gennaio, si apre un dialogo tra Roma Capitale e cittadini riguardo agli Ex Mercati Generali di via Ostiense. I tavoli tematici rappresentano un’opportunità per confrontarsi su proposte e esigenze, promuovendo un percorso partecipativo e trasparente. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente i residenti e le associazioni locali, affinché le decisioni sul futuro dell’area siano condivise e rispettino le diverse sensibilità del quartiere.

