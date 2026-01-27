Europei di ciclismo su pista 2026 i convocati dell' Italia

Gli Europei di ciclismo su pista 2026 si svolgeranno a Konya dall’1 al 5 febbraio, rappresentando il primo importante evento dell’anno per l’Italia. La competizione sarà un’occasione per gli atleti italiani di confrontarsi a livello europeo in vista dei Mondiali di Shanghai e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Roma, 27 gennaio 2026 - Il ciclismo su pista è pronto a vivere il primo vero grande appuntamento dell'anno con gli Europei di Konya, in programma dall' 1 al 5 febbraio che precede quello di ottobre dei Mondiali di Shanghai, la prima vera tappa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I convocati dell'Italia. Sono 20 gli atleti convocati complessivamente dai ct azzurri Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa. Si tratta di Anita Baima, Elisa Balsamo, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Matilde Cenci, Simone Consonni, Fabio Del Medico, Renato Favero, Niccolò Galli, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Letizia Paternoster, Mattia Predomo, Linda Sanarini, Juan David Sierra, Siria Trevisan, Miriam Vece e Federica Venturelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il velodromo di Montichiari riapre le porte al ciclismo di base, segnando un nuovo inizio dopo anni di lavori di ristrutturazione.

