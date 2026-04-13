A Bruxelles cresce la preoccupazione per l’impatto della crisi energetica sulle imprese europee. Le autorità temono che le difficoltà legate ai consumi e alle scorte possano compromettere la stabilità del settore industriale, già messo a dura prova negli ultimi sei anni, prima dalla pandemia e ora dalle problematiche energetiche. Il piano europeo mira a intervenire per sostenere le imprese in questa difficile fase.

Ora anche a Bruxelles hanno paura. Paura che la crisi energetica possa sfuggire di mano, mettendo per la seconda volta i sei anni, la prima fu con la pandemia, in seria discussione la tenuta del sistema industriale europeo. E allora, nell’attesa di capire se e quando la crisi dello stretto di Hormuz si risolverà, ecco un primo scudo europeo contro il potenziale disastro. Molti Paesi, tra cui l’Italia, si sono già mossi per tempo, mettendo a terra provvedimenti per scongiurare il peggio. Nel caso italiano, si è passati rapidamente dagli sgravi e i bonus del decreto Bollette, fino al taglio delle accise, passando per un richiesta sempre più pressante per un azzeramento della tassazione sul carbone, al secolo sistema Ets.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ets, consumi e scorte. Il piano europeo per salvare le imprese

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