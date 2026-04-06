Australia | 53 navi in arrivo per salvare le scorte di carburante

In Australia, 53 navi sono in arrivo per rifornire le scorte di carburante, mentre il governo ha prolungato le garanzie fino a maggio. Dopo un aumento delle stazioni senza carburante durante il weekend di Pasqua, le autorità hanno deciso di intervenire per ridurre questa situazione. La misura mira a garantire la disponibilità di carburante nel paese, con le navi che continueranno ad arrivare nei prossimi giorni.

Il governo australiano ha esteso le garanzie sulle scorte di carburante fino a maggio, riducendo il numero di stazioni a secco dopo il picco registrato durante il weekend di Pasqua. Chris Bowen, ministro dell’Energia, ha confermato che l’approvvigionamento è ora assicurato ben oltre il mese di aprile. Il miglioramento è visibile nei dati: le stazioni senza diesel sono scese a 274, un calo netto rispetto alle oltre 400 ferme il Venerdì Santo. La sicurezza energetica poggia su ordini già contrattualizzati, rendendo il combustibile legalmente di proprietà delle imprese locali. Nonostante questo scudo giuridico, Bowen suggerisce prudenza a causa di un quadro globale instabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: 53 navi in arrivo per salvare le scorte di carburante Samsung 50? a 399€: -53% e scorte limitateUn’opportunità straordinaria si presenta oggi, venerdì 13 marzo 2026, desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento. Cuba in crisi energetica: scorte di carburante in esaurimento entro poche settimaneCuba si avvia verso una crisi energetica senza precedenti: entro due o tre settimane, le scorte di carburante potrebbero esaurirsi del tutto.