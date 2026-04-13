Etna il mistero del magma | scoperto il motore unico del vulcano

Un recente studio condotto dall’Università di Losanna, con la partecipazione di una ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, ha analizzato l’attività del vulcano. La ricerca ha individuato un meccanismo unificato che spiega la costante emissione di magma. I risultati del lavoro svelano dettagli nuovi sul funzionamento interno dell’Etna, contribuendo alla comprensione del suo comportamento nel tempo.

Un nuovo studio scientifico condotto dall’Università di Losanna, con il contributo della ricercatrice Corsaro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, ha individuato una spiegazione inedita per l’attività incessante dell’Etna. La ricerca, pubblicata sul Journal of Geophysical Research, suggerisce che il vulcano siciliano possa appartenere a una categoria geologica finora nota solo per piccoli fenomeni sottomarini. La frequenza delle eruzioni che caratterizza il gigante dell’Etna, con i conseguenti impatti sulla popolazione locale e sulle operazioni aeroportuali presso lo scalo di Fontanarossa, trova ora una nuova chiave di lettura attraverso l’analisi dei processi profondi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etna, il mistero del magma: scoperto il motore unico del vulcano Magma in accumulo sotto il vulcano Kikai: 7.300 anni fa causò la più potente eruzione esplosiva dell’OloceneSotto il vulcano Kikai, in Giappone, i ricercatori hanno rilevato che si sta accumulando magma fresco. Santorini, magma in movimento: 28mila scosse rivelano connessione inedita con vulcano sottomarino Kolumbo.Santorini è stata scossa da un’intensa attività sismica nel 2025, rivelando l'ascesa di circa 300 milioni di metri cubi di magma dalle profondità...