Santorini magma in movimento | 28mila scosse rivelano connessione inedita con vulcano sottomarino Kolumbo

Nel 2025, Santorini ha vissuto un'intensa attività sismica a causa del movimento di circa 300 milioni di metri cubi di magma che risale dalla crosta terrestre, provocando 28.000 scosse. Le ricerche hanno scoperto che queste scosse sono collegate in modo inedito al vulcano sottomarino Kolumbo, situato vicino all’isola. Un’analisi dettagliata ha dimostrato che il magma si sta spostando verso quella zona, creando nuove preoccupazioni sulla stabilità dell’area.

Santorini, l'allarme del magma: 28mila scosse e una connessione sottomarina inedita. Santorini è stata scossa da un'intensa attività sismica nel 2025, rivelando l'ascesa di circa 300 milioni di metri cubi di magma dalle profondità della crosta terrestre. Un team internazionale di scienziati ha ricostruito questo fenomeno, individuando una connessione idraulica tra Santorini e il vulcano sottomarino Kolumbo, aprendo nuove prospettive per la comprensione e la previsione delle eruzioni vulcaniche nell'area. Un risveglio sismico senza precedenti. All'inizio del 2025, il Mar Egeo orientale è stato teatro di oltre 28.

