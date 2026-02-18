Santorini magma in movimento | 28mila scosse rivelano connessione inedita con vulcano sottomarino Kolumbo
Nel 2025, Santorini ha vissuto un'intensa attività sismica a causa del movimento di circa 300 milioni di metri cubi di magma che risale dalla crosta terrestre, provocando 28.000 scosse. Le ricerche hanno scoperto che queste scosse sono collegate in modo inedito al vulcano sottomarino Kolumbo, situato vicino all’isola. Un’analisi dettagliata ha dimostrato che il magma si sta spostando verso quella zona, creando nuove preoccupazioni sulla stabilità dell’area.
Santorini, l'allarme del magma: 28mila scosse e una connessione sottomarina inedita. Santorini è stata scossa da un'intensa attività sismica nel 2025, rivelando l'ascesa di circa 300 milioni di metri cubi di magma dalle profondità della crosta terrestre. Un team internazionale di scienziati ha ricostruito questo fenomeno, individuando una connessione idraulica tra Santorini e il vulcano sottomarino Kolumbo, aprendo nuove prospettive per la comprensione e la previsione delle eruzioni vulcaniche nell'area. Un risveglio sismico senza precedenti. All'inizio del 2025, il Mar Egeo orientale è stato teatro di oltre 28.
SANTORINI STA ROMPENDO: Oltre 12.800 terremoti scuotono l'isola
Argomenti discussi: Santorini: 28.000 scosse per un’ondata di magma.
Santorini: 28.000 scosse per un’ondata di magmaUno studio internazionale ricostruisce l’ascesa di 300 milioni di m³ di magma sotto Santorini, all’origine della crisi sismica del 2025. msn.com
Terremoto Santorini, fuga dall'isola: novemila in partenza. Nuova scossa di 5.4, si teme il grande sisma e lo tsunamiIl principale motore della sismicità di Santorini è il movimento delle placche tettoniche. La placca africana si sta spingendo verso nord e sta spingendo la placca euroasiatica, creando stress e ... ilmessaggero.it