Nuovo sopralluogo sulla pista ciclabile di via Santa Sofia

La Terza Commissione comunale di Catania ha visitato le strade di via Bergamo, via Varese e via Santa Sofia per controllare lo stato delle piste ciclabili. Durante il sopralluogo, i membri hanno notato dislivelli e ostacoli che ostacolano il passaggio delle biciclette. La verifica si è concentrata sulla sicurezza dei percorsi e sulla fluidità del traffico. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide per migliorare la situazione nelle zone interessate.

La Terza Commissione consiliare permanente del Comune di Catania ha effettuato un sopralluogo in via Bergamo, via Varese e via Santa Sofia per verificare le criticità legate alla pista ciclabile e alla viabilità dell'area. Alla verifica, svolta il 17 febbraio, hanno partecipato anche gli assessori Carmelo Coppolino e Luca Sangiorgio. Al termine dell'ispezione, la Commissione ha formalizzato una richiesta di interventi agli uffici competenti e alla Polizia municipale. Tra le proposte avanzate, la realizzazione in via Bergamo – previa valutazione dell'Ufficio tecnico traffico urbano – di stalli di sosta a spina di pesce, mantenendo il doppio senso di marcia, oltre a un controllo quotidiano contro la sosta irregolare lungo la pista ciclabile di via Bergamo e via Varese.