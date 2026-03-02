Esplosione in casa per una fuga di gas | grave un 55enne è ricoverato al Cardarelli

Nel primo pomeriggio di oggi, un'esplosione ha danneggiato un'abitazione a Forino, in provincia di Avellino, a causa di una fuga di gas. Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito e è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli. La scena si è svolta in un contesto residenziale, senza altri coinvolti.

L'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Forino, in provincia di Avellino: il 55enne è stato trasferito in eliambulanza a Napoli.