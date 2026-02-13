Licata esplosione in casa per una fuga di gas | coniugi feriti evacuato l’intero condominio

Licata, una violenta esplosione provocata dallo scoppio di una bombola del gas ha distrutto un appartamento nel centro storico, ferendo gravemente un uomo di 65 anni e una donna di 60, costringendo all’evacuazione di tutto il condominio.

Licata, Esplosione in Casa: Marito e Moglie Ricoverati, Evacuato un Condominio. Una violenta esplosione, causata dallo scoppio di una bombola del gas, ha sconvolto la notte di Licata, in provincia di Agrigento, devastando un appartamento e ferendo due coniugi di 65 e 60 anni. L’allarme è scattato intorno alle 3:00 di oggi, 13 febbraio 2026, in via Carso, una zona residenziale vicina al Rettifilo Garibaldi. L’onda d’urto ha provocato danni anche all’immobile adiacente e a veicoli parcheggiati nelle vicinanze, costringendo all’evacuazione dell’intero condominio. La Dinamica dell’Incidente e l’Intervento dei Soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina alle prime luci, un’esplosione ha scosso un’abitazione in via Contrada Pregrassi a Novale.

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha devastato una casa nel quartiere della baia di San Francisco, distruggendola e danneggiando le abitazioni circostanti.

