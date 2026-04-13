Esercitazione della Croce Rossa | simulato un crollo al cinema

Oggi a Grosseto è stata svolta un’esercitazione della Croce Rossa che ha simulato un crollo all’interno di un cinema. Durante l’attività, i volontari hanno messo in pratica procedure di soccorso e di gestione dell’emergenza in un ambiente chiuso. Al termine della simulazione, gli operatori hanno sottolineato l’importanza dell’allenamento per ridurre il caos in situazioni reali. La prova ha coinvolto numerosi volontari e operatori di emergenza.

Grosseto, 13 aprile 2026 – “Non saremo mai pronti. Ma allenandoci e preparandoci ci sarà minore stato confusionario al momento d’azione. Quando si scatena un evento come una maxi emergenza, le emozioni si fanno sentire: anche se un soccorritore è stato formato troverà sempre davanti a sé qualcosa di imprevedibile”. Così è stata raccontata e descritta l’esercitazione organizzata ieri mattina dal comitato cittadino di Croce rossa insieme ad altri comitati nel cinema Aurelia Antica dove era stato simulato lo scenario del crollo della struttura. A rispondere all’appello sono stati circa 70 volontari Cri di cui 56 soccorritori e 32 figuranti per allenarsi sul tema soccorso, gestione e psicologia dell’emergenza, senza tralasciare, ma anzi evidenziando, il concetto di squadra e di leadership.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esercitazione della Croce Rossa: simulato un crollo al cinema Simulato un incidente in galleria. Oggi scatta l’esercitazioneOcchio alla viabilità lungo la superstrada, la SS 76 "Della Val d’Esino" nella giornata di oggi. Via libera definito della Camera al Ddl di riforma della Croce Rossa: ecco cosa cambiaIntegrare le attività di interesse pubblico esercitate dalla Croce Rossa italiana e revisionare le disposizioni dei Corpi ausiliari delle Forze...