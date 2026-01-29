Simulato un incidente in galleria Oggi scatta l’esercitazione
Occhio alla viabilità lungo la superstrada, la SS 76 "Della Val d’Esino" nella giornata di oggi. Per consentire lo svolgimento di importanti test ed esercitazioni di sicurezza all’interno della galleria Burano, in direzione Perugia, l’ Anas ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione. Le operazioni sono finalizzate a simulare scenari di incidenti stradali per testare l’efficacia dei protocolli di emergenza. Nello specifico, la prima fase dell’intervento si svolgerà dalle 8:30 alle 15, fascia oraria in cui verrà istituito il senso unico alternato nei pressi della galleria per permettere l’allestimento delle prove tecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su SS 76
Maxi incidente nella galleria San Martino, SS36 bloccata: ma è un'esercitazione
Incidente ferroviario in galleria con feriti, fumo e deragliamento: maxi esercitazione in Lombardia
Il 13 dicembre 2025, nella galleria ferroviaria di Casorate Sempione, si è svolta una maxi esercitazione per simulare un incidente ferroviario complesso.
Ultime notizie su SS 76
Argomenti discussi: Simulato un incidente in galleria. Oggi scatta l’esercitazione; ESERCITAZIONE DI MAXI-EMERGENZA: SIMULATO INCIDENTE STRADALE COMPLESSO; Esercitazione a Fabriano, domani verrà simulato incidente in galleria Burano Ss 76; Maxi emergenza simulata a Belluno: soccorsi alla prova su un incidente ad alta complessità.
Simulato un incidente in galleria. Oggi scatta l’esercitazioneOcchio alla viabilità lungo la superstrada, la SS 76 Della Val d’Esino nella giornata di oggi. Per consentire ... ilrestodelcarlino.it
Esercitazione a Fabriano, domani verrà simulato incidente in galleria Burano SS 76(ANSA) - FABRIANO, 28 GEN - Un incidente stradale all'interno della Galleria Burano, lungo la strada statale 76 direzione Perugia, nel territorio del comune di Fabriano (Ancona) e la sua gestione. For ... msn.com
Simulato incidente nella galleria Burano: esercitazione con cambio di viabilità sulla strada statale 76 | Cronache Ancona x.com
Maxi emergenza simulata: test soccorsi a Belluno A Belluno si è svolta un’importante esercitazione di maxi emergenza per testare la gestione di un grave incidente stradale con più mezzi coinvolti. Vigili del Fuoco, SUEM 118 e Ulss 1 Dolomiti hanno simulato - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.