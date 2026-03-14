il saggio football e politica quando lo sport esce dal campo

Un saggio analizza il rapporto tra football e politica, rivelando come lo sport spesso vada oltre il campo di gioco. Il testo, scritto come un libro di calcio, si presenta come un approfondimento storico che si legge facilmente, anche se raramente viene studiato nelle scuole. La narrazione si concentra su eventi e dinamiche che collegano sport e questioni politiche, offrendo uno sguardo diretto sui legami tra i due mondi.

Sembra un libro di calcio, ma è un trattato di storia. Di quelli che si leggono tutto d’un fiato e che purtroppo nelle scuole non si trovano, anche se aiuterebbero i ragazzi a decifrare meglio la realtà. L’autore è Ramon Usall, il titolo è Futbolitica. Quando il calcio incontra la politica ed è in libreria dal 27 febbraio per i tipi di 66thandnd (300 pagine, 19 euro). L’idea è per certi versi semplice, ma poi bisogna lavorarci seriamente: l’autore ha infatti analizzato l’orientamento dei club calcistici verso la politica e viceversa, come la politica nel corso della storia ha sfruttato l’influenza delle squadre sui loro tifosi. Una... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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