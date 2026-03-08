Esce fuori strada e finisce in un canale 40enne muore a Serrenti in Sardegna

Un uomo di 40 anni, agricoltore di Samassi, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la Provinciale 56 a Serrenti, in Sardegna, uscendo di strada e finendo in un canale. L’incidente è avvenuto nel sud dell’isola e ha causato la morte dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

(Adnkronos) – Un automobilista di quarant'anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L'uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All'uscita di Serrenti il mezzo è uscito fuori di strada e, dopo aver attraversato la vegetazione, ha finito la sua corsa in un canale. Quando sono intervenuti i soccorritori per il quarantenne non c'era più niente da fare. I vigili del fuoco sono occupati del difficoltoso recupero del mezzo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

