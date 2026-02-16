Milano scontro microcar-moto in via Caduti di Marcinelle | 52enne perde la vita indagano sulle cause

Un uomo di 52 anni ha perso la vita lunedì mattina a Milano dopo un incidente tra una microcar e una moto in via Caduti di Marcinelle. La polizia sta cercando di capire cosa abbia causato lo scontro, avvenuto davanti a un negozio di alimentari frequentato da molti passanti. La vittima era a bordo della moto quando si è verificato l’incidente, che ha attirato l’attenzione di diversi passanti.

Tragedia a Milano: Scontro tra Microcar e Moto, Morto un Cinquantaduenne. Un uomo di 52 anni ha perso la vita questo lunedì 16 febbraio a Milano, in via Caduti di Marcinelle, a seguito di una collisione tra una microcar e un motociclo. L'incidente, avvenuto intorno alle 12, ha coinvolto un diciottenne con foglio rosa alla guida della microcar e un centauro milanese, deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica e le responsabilità dello scontro. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'impatto si è verificato all'altezza del civico 5 di via Caduti di Marcinelle, una zona trafficata del quartiere Lambrate.