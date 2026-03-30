Ieri pomeriggio a Leno, in provincia di Brescia, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando il motociclista ha perso il controllo della moto e si è schiantato. L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

LENO (Brescia) Tragedia della strada ieri a Leno, attorno alle 18. Secondo la prima ricostruzione dei fatti un giovane di Bagnolo Mella di 19 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Lo schianto si è verificato tra la frazione di Porzano e la località Bogadei, lungo via Leonardo Da Vinci, una stradina poco frequentata che si snoda tra i campi, non distante dal cimitero del paese. Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse per una perdita di aderenza. È così andato a sbattere contro il cordolo che delimita la sede stradale dalla pista ciclabile. Il giovane è caduto a terra, battendo il capo e riportando traumi e escoriazioni: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esce fuori strada con la moto. Perde la vita a diciannove anni

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