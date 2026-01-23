Eretici - Pasolini Gaber De André a Villa di Donato per la rassegna UniciTeatro
A Villa di Donato, nell’ambito della rassegna UniciTeatro, si presenta “Eretici - Pasolini, Gaber, De André”. Lo spettacolo, curato da Giacomo Casaula, esplora le voci di chi, nel ‘900, si distinse per il proprio approccio critico e originale, attraverso testi, musica e riflessioni. Un’occasione per approfondire il ruolo di figure considerate eretiche nel panorama culturale e sociale dell’epoca.
Nel pluralismo dei linguaggi culturali e multimediali, delle scritture, dei testi e delle provocazioni, chi sono stati i veri eretici del ‘900? Da qui è partita l’esplorazione di Giacomo Casaula per uno spettacolo che affronta testi, musica, riflessioni di chi venne giudicato eretico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
A Villa Di Donato Giacomo Casaula dà voce a Pasolini, Gaber e De AndréA Villa Di Donato, Giacomo Casaula presenta uno spettacolo che dà voce a Pasolini, Gaber e De André.
Leggi anche: CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”
Argomenti discussi: A Villa Di Donato Gli Eretici con Giacomo Casaula; A Villa Di Donato Giacomo Casaula dà voce a Pasolini Gaber e De André.
Eretici Pasolini, Gaber, De André a Villa di Donato sabato 24 gennaioNel pluralismo dei linguaggi culturali e multimediali, delle scritture, dei testi e delle provocazioni, chi sono stati i veri eretici del ‘900? napolivillage.com
A Villa Di Donato Gli Eretici con Giacomo CasaulaCari amici, torniamo alla musica! La musica di grandi artisti che non hanno mai assecondato il conformismo e che restano nella nostra memoria collettiva come pensatori ‘Eretici’! Factory della Comun ... ilnapolionline.com
MattinaLive. . Un intreccio di musica e pensiero libero illumina Villa Di Donato: in studio Giacomo Casaula, regista e interprete del recital "Eretici – Pasolini, Gaber e De André". Per la prima volta a Napoli il 24 gennaio, lo spettacolo unisce tre giganti del Novec facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.