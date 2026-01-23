Eretici - Pasolini Gaber De André a Villa di Donato per la rassegna UniciTeatro

A Villa di Donato, nell’ambito della rassegna UniciTeatro, si presenta “Eretici - Pasolini, Gaber, De André”. Lo spettacolo, curato da Giacomo Casaula, esplora le voci di chi, nel ‘900, si distinse per il proprio approccio critico e originale, attraverso testi, musica e riflessioni. Un’occasione per approfondire il ruolo di figure considerate eretiche nel panorama culturale e sociale dell’epoca.

