L' esordio di Bartolo in Casa Riformista Faraone | Al centrosinistra servono i riformisti e non una politica spostata a sinistra

Pietro Bartolo fa il suo debutto ufficiale con Casa Riformista, il nuovo progetto politico di Italia Viva. La sua prima uscita pubblica mette in chiaro che il centrosinistra ha bisogno di riformisti, non di una politica troppo spostata a sinistra. Faraone sottolinea che serve un confronto più pragmatico e meno ideologico, mentre Bartolo si presenta come una voce moderata e concreta. La giornata conferma la volontà di rinnovare il dialogo tra le diverse anime del centrosinistra, puntando su proposte reali e senza troppi fronzoli.

L'ex parlamentare europeo del Pd è intervenuto stamattina in conferenza stampa assieme al vicepresidente nazionale di Italia Viva. "Credo in questo soggetto politico, ne condivido i valori e le idee" Prima uscita ufficiale di Pietro Bartolo con Casa Riformista, il progetto politico promosso da Italia Viva. L'ex parlamentare europeo del Pd è intervenuto stamattina in conferenza stampa assieme al vicepresidente nazionale di Italia Viva, Davide Faraone, e al componente del direttivo di Iv Sicilia, Fabrizio Micari. “Ho fatto la scelta di entrare in Casa Riformista perché credo in questo soggetto politico”, ha detto Bartolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pietro Bartolo, ex eurodeputato e recentemente uscito dal Partito Democratico, ha annunciato il suo ingresso in Casa Riformista, formazione politica sostenuta da Italia Viva.

Faraone annuncia l’avvio di Casa Riformista, un progetto del centrosinistra che mira a unire le forze di buonsenso per offrire un’alternativa ai governi di Schifani e Meloni.

