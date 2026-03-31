Nella stazione di Lecce è stato offerto un test gratuito per l’epatite C, un’infezione che può durare anni senza sintomi e causare danni al fegato. L’iniziativa si svolge nei giorni di rientro, consentendo alle persone di sottoporsi allo screening e di ricevere informazioni sui vaccini disponibili. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce di questa patologia.

Il 2 e 3 aprile gazebo e camper sanitario nel piazzale ferroviario: screening gratuito per l’HCV rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, informazioni sulle vaccinazioni e supporto alle prenotazioni LECCE – Un test gratuito per l’epatite C, un’infezione che può restare silenziosa per anni e danneggiare progressivamente il fegato, spesso senza sintomi evidenti. Il 2 e 3 aprile sarà possibile effettuarlo direttamente nel piazzale della stazione ferroviaria, nell’ambito di due giornate dedicate alla prevenzione. L’iniziativa si svolgerà nei giorni dei rientri per le vacanze di Pasqua, quando aumenta il flusso verso il Salento di studenti fuori sede e cittadini domiciliati in altre regioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Epatite C, test gratuito in stazione: screening e vaccini nei giorni dei rientri

Articoli correlati

Epatite C: screening gratuito ancora per tutto il 2026Scoprire l’infezione in tempo significa curarla e guarire: è questo il messaggio al centro delle campagne di prevenzione contro l’epatite C promosse...

Reggio: 2 giorni di screening gratuito contro il glaucomaLa città di Reggio Calabria si prepara ad affrontare una sfida silenziosa ma pericolosa per la salute pubblica attraverso un’azione concreta promossa...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Dal 4 all'8 maggio - Screening gratuito per l'Epatite C presso la Clinica Giordano - Punto Salute a Sala Consilina - TUTTE LE INFO; Grosseto, un caso di epatite A in una scuola.

Epatite C: lo screening è gratuito per i nati tra il 1969 e il 1989, ma più della metà degli Italiani non lo saQuanto ne sanno gli italiani di epatite C? Molto poco. Sebbene 7 su 10 ne abbiano sentito parlare (73,9%), tra questi solo il 20% conosce davvero la patologia, oltre il 40% dichiara di saperne poco o ... vanityfair.it