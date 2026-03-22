Buongiorno Ministro! la commedia con Enzo Iacchetti

A San Giovanni Valdarno, il teatro Masaccio ospiterà domani sera, alle 21, uno spettacolo con Enzo Iacchetti. La stagione teatrale è organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La programmazione, che continua con vari eventi, coinvolge diverse compagnie e artisti locali e nazionali. L’appuntamento di domani si inserisce nel cartellone delle rappresentazioni in programma nel teatro.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione de l teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, domani lunedì 23 marzo alle ore 21 ecco un nuovo grande appuntamento. Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano, Enzo Iacchetti, accompagnato da Antonella Civale. Lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, che doveva svolgersi lunedì scorso, è stato posticipato a domani lunedì 23 marzo alle ore 21 per motivi organizzativi imprevisti e indipendenti dalla volontà del Comune di San Giovanni Valdarno e della Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Buongiorno, Ministro!», la commedia con Enzo Iacchetti Articoli correlati "Buongiorno, Ministro!". La commedia con IacchettiLa stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione... Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con “Buongiorno, Ministro!”Arezzo, 13 marzo 2026 – Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro... Tintoria #274 Enzo Iacchetti Altri aggiornamenti su Enzo Iacchetti Temi più discussi: A Busto Arsizio al Teatro Sociale arriva la commedia Buongiorno Ministro! con Enzo Iacchetti; Buongiorno, ministro! al Persiani. Sul palco arriva Enzo Iacchetti; Buongiorno, Ministro!. La commedia con Iacchetti; Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con Buongiorno, Ministro!. «Buongiorno, Ministro!», la commedia con Enzo IacchettiArezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione de l teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettaco ... lanazione.it A Busto Arsizio al Teatro Sociale arriva la commedia Buongiorno Ministro! con Enzo IacchettiVenerdì 20 marzo uno spettacolo tra comicità grottesca, colpi di scena e musica di Nicola Piovani. Ecco come prenotare ... varesenews.it Enzo Iacchetti ha scelto Bizet per dirlo. Al referendum del 22 e 23 marzo, anche lui voterà NO. Sipario. x.com Enzo Iacchetti ha scelto Bizet per dirlo. Al referendum del 22 e 23 marzo, anche lui voterà NO. Sipario. facebook