Buongiorno Ministro! la commedia con Enzo Iacchetti

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni Valdarno, il teatro Masaccio ospiterà domani sera, alle 21, uno spettacolo con Enzo Iacchetti. La stagione teatrale è organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La programmazione, che continua con vari eventi, coinvolge diverse compagnie e artisti locali e nazionali. L’appuntamento di domani si inserisce nel cartellone delle rappresentazioni in programma nel teatro.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Prosegue la stagione de l teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, domani lunedì 23 marzo alle ore 21 ecco un nuovo grande appuntamento. Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano, Enzo Iacchetti, accompagnato da Antonella Civale. Lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, che doveva svolgersi lunedì scorso, è stato posticipato a domani lunedì 23 marzo alle ore 21 per motivi organizzativi imprevisti e indipendenti dalla volontà del Comune di San Giovanni Valdarno e della Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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