Enzo Iacchetti al teatro Masaccio con Buongiorno Ministro!

Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà il 13 marzo 2026 Enzo Iacchetti con lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”. L’attore e conduttore sarà sul palco per presentare il suo nuovo spettacolo davanti al pubblico della cittadina toscana. La serata si inserisce nel programma di eventi in programma al teatro, che si prepara ad accogliere gli spettatori per questa data.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, inizialmente in programma martedì 17 marzo, è stato posticipato a lunedì 23 marzo alle 21 per motivi organizzativi imprevisti e indipendenti dalla volontà del Comune di San Giovanni Valdarno e della Fondazione Toscana Spettacolo. Sul palco salirà Enzo Iacchetti, protagonista della commedia brillante di Jordi Galceran diretta da Ferdinando Ceriani, con le musiche di Nicola Piovani. Accanto a lui ci sarà Antonella Civale, che sostituirà Carlotta Proietti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

