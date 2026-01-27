Il primo incontro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Massarosa ha ufficialmente insediato la neo sindaca Giulia Barsotti e i membri del nuovo consiglio. Un momento importante per coinvolgere i giovani nella vita amministrativa del territorio, promuovendo la partecipazione civica e il dialogo tra le generazioni.

Primo incontro per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Massarosa. Insediata ufficialmente la neo eletta sindaca Giulia Barsotti e tutto il consiglio. La prima assemblea è stata anche l’occasione per nominare il vicesindaco, carica assegnata a Michele Ricci il candidato sindaco non eletto. All’ordine del giorno anche alcuni punti del programma della sindaca dei ragazzi Barsotti e degli altri componenti dell’assemblea e alcune azioni da portare avanti. Tra queste la possibilità di aver un dispenser di assorbenti all’interno delle scuole, l’istituzione di una scatolina del bullismo in cui poter inserire eventuali segnalazioni anonime, ma anche la possibilità di organizzare un torneo di calcetto e una festa di fine anno oltre ad alcune azioni di volontariato da portare avanti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si è svolto il primo incontro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

