Energia le proposte Fire a breve termine per l’efficienza

La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia ha preparato alcune proposte che riguardano misure a breve termine nel settore energetico. Le iniziative sono state presentate recentemente e puntano a migliorare l’efficienza energetica attraverso interventi immediati. Le proposte sono state diffuse pubblicamente e sono destinate a essere valutate da enti e autorità competenti nel settore.

(Adnkronos) – La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (Fire) ha redatto un documento di proposte per l’uso dell’energia evidenziando come "il tema è drammaticamente al centro del dibattito, per la seconda volta in un lustro, e mostra nuovamente il peso delle mancate scelte (di una parte delle imprese, degli enti e dei cittadini) e di una governance poco attenta all’efficienza energetica e altalenante sulle fonti rinnovabili". Secondo Fire, "le soluzioni emergenziali adottate negli ultimi anni risultano poco efficaci e caratterizzate da un uso inefficiente delle risorse economiche"; poiché "le scelte vengono assunte con...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Acqua, rifiuti e sviluppo sostenibile: le proposte della Cisl all'assessore regionale all'EnergiaRafforzare la partecipazione dei lavoratori, integrare le politiche industriali regionali e accelerare la transizione verso un modello di sviluppo...

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