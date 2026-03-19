Durante il Consiglio europeo, il primo ministro italiano ha chiesto di rivedere la tassa sugli inquinanti e ha proposto di adottare subito misure di breve termine per ridurre il costo dell’energia. La riunione, caratterizzata da molte discussioni e pochi accordi formali, si concentra su questioni legate all’energia e alla tassazione ambientale. La discussione coinvolge diversi rappresentanti dei paesi membri e si svolge in un clima di alta tensione.

Roma – È un Consiglio europeo delicato – che rischia di avere molti temi e poche decisioni – quello al quale partecipa oggi e domani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, volata a Bruxelles ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri straordinario che ha affrontato il problema del caro carburanti. Non sarà facile, peraltro, far passare nella Ue la linea del governo italiano per una revisione delle tasse sugli inquinanti, che rappresentano un costo extra trasferito dai produttori sui costi finali dell’energia. Inutile, insomma, aspettarsi decisioni dal Consiglio europeo di questi giorni perché i temi che sono all’ordine del giorno sono tanti e tecnicamente complicati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Consiglio Ue, Meloni punta a rivedere la tassa sugli inquinanti: subito “misure di breve termine” per tagliare il costo dell’energia

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