la francia segue il modello australiano e prova a vietare i social network ai ragazzi

La Francia sta valutando di applicare un modello simile a quello australiano, che ha vietato ai minori di 16 anni l’uso dei principali social media. L’obiettivo è proteggere i giovani dagli effetti potenzialmente dannosi di queste piattaforme, seguendo un esempio già adottato dall’Australia nel 2025. La questione coinvolge aspetti di tutela e regolamentazione digitale, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni dell’uso dei social network tra i più giovani.

Era il 10 dicembre 2025 quando l'Australia vietò l'utilizzo dei principali social media (tra cui TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e Threads) agli under 16, divieto iniziato formalmente il 23 gennaio 2026. Ora è la Francia che prova a portare il Social ban in Europa. Nelle prime ore del 27 gennaio 2025 infatti, l'Assemblea nazionale ha approvato un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. A votare a favore sono stati 130 deputati, 21 i contrari. Il ddl ora passerà all'esame del Senato. Se il Senato approverà la legge, la Francia sarebbe il primo paese europeo a imporre un limite di età per l'accesso ai social. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

