Fondi raddoppiati per la Sp115 Foggia-Troia Ciruolo dice no | Intervento spot accordo politico a scapito dei cittadini

Pasquale Ciruolo ha votato contro il raddoppio dei fondi per la strada Sp115 Foggia-Troia, deciso dal consiglio provinciale. La decisione ha suscitato polemiche, perché l’Assessore ritiene che si tratti di un intervento temporaneo e poco efficace, decisa da accordi politici che penalizzano i cittadini. Ciruolo ha sottolineato come l’investimento sia troppo limitato rispetto alle reali esigenze della zona. La proposta di aumentare le risorse era stata avanzata per migliorare la sicurezza e la viabilità, ma è stata respinta. La discussione continua tra i rappresentanti locali.

Bocciato l'emendamento dell'emilianista per abbassare la Tefa. Il resto della maggioranza approva Dup e Bilancio di previsione Solo l'emilianista Pasquale Ciruolo, fedele alla linea che aveva abbondantemente annunciato, non alza la mano e vota contro il Dup e il Bilancio di previsione 2026-2027 della Provincia di Foggia. La maggioranza ritrovata, allineata e coperta, in un clima finalmente disteso, ha approvato il principale strumento di programmazione e il documento contabile. Assenti i consiglieri di opposizione Maurizio Accettulli e Antonio Berardi. Ciruolo bolla come intervento "spot" lo stanziamento di un ulteriore milione di euro che ha raddoppiato la somma a disposizione per la manutenzione straordinaria della Sp115 Foggia-Troia.