Empoli | cinque giornate di visite gratuite al Centro Donna

A partire da oggi, il Centro Donna di Empoli offre cinque giornate di visite gratuite dedicate alla prevenzione e alla salute delle donne. L’iniziativa si svolge nell’arco di una settimana, con appuntamenti programmati per fornire servizi medici senza costi per le partecipanti. L’obiettivo è promuovere l’attenzione alla salute femminile attraverso controlli e consulenze gratuite, coinvolgendo diverse specializzazioni.

Empoli (Firenze), 13 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e al benessere femminile. All’ospedale San Giuseppe di Empoli fari accesi sulla salute delle donne con l’iniziativa del Centro Donna, che dal 22 al 29 aprile aprirà le proprie porte alla cittadinanza con screening e consulenze gratuite. Il presidio di viale Boccaccio aderisce infatti all’“Open week Salute della donna”, promossa da Fondazione Onda, offrendo un’occasione concreta per approfondire il proprio stato di salute e confrontarsi direttamente con gli specialisti ospedalieri. Incontri e ampia scelta di visite. Il programma prenderà il via il 22 aprile, dalle 16.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli: cinque giornate di visite gratuite al Centro Donna Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedaliAGI - Per l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, dal 22 al 29 aprile,torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da...