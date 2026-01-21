Emofilia A nuova terapia cambia la qualità di vita dei pazienti adulti e bambini

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato l'immissione in commercio di efanesoctocog alfa (Altuvoct), una nuova terapia per l'emofilia A. Questa soluzione si rivolge a pazienti adulti e bambini, offrendo una maggiore possibilità di trattamento e profilassi degli episodi emorragici. La novità rappresenta un passo importante nel miglioramento della qualità di vita di chi convive con questa condizione genetica, grazie a un'opzione terapeutica più efficace e mirata.

(Adnkronos) – L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di efanesoctocog alfa (Altuvoct*) con l'indicazione: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Efanesoctocog alfa può essere utilizzato in tutte le fasce d'età. Si tratta di un'innovativa terapia sostitutiva del fattore VIII, il primo high-sustained factor VIII. Bambini, adolescenti e adulti possono raggiungere in profilassi livelli di attività del fattore VIII simili a quelli di persone senza emofilia (superiori al 40%) per una parte significativa della settimana con una sola somministrazione settimanale.

