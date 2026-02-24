Corsi di Laurea in Medicina tirocini in Istituti privati

Il Comitato d’indirizzo dei corsi di Laurea in Medicina ha deciso di ampliare i tirocini in istituti privati, rispondendo alle richieste delle università. La riunione di ieri al rettorato ha coinvolto figure chiave come la rettrice Spatari e il prorettore Benedetto, che hanno discusso anche di nuove modalità di formazione. La decisione mira a offrire agli studenti più opportunità pratiche durante il percorso di studi. La proposta verrà ora sottoposta alle autorità competenti per l’approvazione.

"Riteniamo non solo di aver migliorato e reso più performante l'offerta formativa del corso-ha detto la Rettrice-ma stiamo anche approntando aule studio nei vari padiglioni del policlinico universitario e migliorando tutta l'impiantistica audio nelle aule magne dei tre dipartimenti del policlinico. Inoltre, grazie alla sigla di questa convenzione con Istituti di cura privati convenzionati, che ringrazio per la disponibilità ad accogliere i nostri studenti, abbiamo dato spazio alle attività professionalizzanti che permetteranno ai laureandi di acquisire precise competenze".

