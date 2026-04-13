Emissario di rifiuti | raccolte anche bottiglie anni 90

Nel corso di un'operazione di pulizia lungo il corso d'acqua, sono state recuperate 75 bottiglie di vetro e numerose lattine, alcune risalenti agli anni Novanta. Durante il intervento sono state anche recuperate tre biciclette abbandonate nel fiume. L’attività ha coinvolto volontari e operatori specializzati, che hanno lavorato per rimuovere i rifiuti accumulatisi nel corso del tempo.

Sono state raccolte 75 bottiglie di vetro, lattine risalenti addirittura agli anni ’90 e dal fiume sono state recuperate anche tre biciclette. Ieri mattina i volontari dell’associazione Polpo Verde sono tornati in azione lungo l’emissario a Fornacette, un’area particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Calcinaia. Una ventina i volontari presenti all’iniziativa che ha visto anche la partecipazione di alcuni bambini, segno di una crescente sensibilità ambientale che coinvolge tutte le generazioni e che rappresenta un valore aggiunto per il futuro del territorio. Presenti anche due fotografi dell’associazione Fotografica di Fornacette, che hanno documentato le attività della giornata, e l’assessore all’ambiente Flavio Tani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emissario di rifiuti: raccolte anche bottiglie anni 90 Il derby di Genova diventa green: le bottiglie di plastica raccolte si trasformano nelle maglie di Genoa e SampdoriaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Plastic Free torna sul lungomare: raccolte tre tonnellate di rifiuti