Plastic Free torna sul lungomare | raccolte tre tonnellate di rifiuti

Il lungomare di Latina è stato liberato da tre tonnellate di rifiuti. Tante ne sono state raccolte dai volontari di Plastic Free che sono tornati nella zona del ponte Mascarello per il primo clean up del 2026. Insieme a loro una “rete di associazioni stupenda”, come la definisce il referente provinciale di Plastic Free, Adriano Salvatori, composta tra le altre da Natura noi, AmAre, Ricomincio da Ciro, Polvere di fate, sempre in prima linea in iniziative come queste a tutela dell’ambiente. Un’iniziativa che è stata portata avanti “tutti uniti senza voglia di rivalsa o manie di protagonismo. Tutti in nome dell'amore per la madre terra”, ha aggiunto poi Salvatori.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nel 2025, in Liguria sono state rimosse oltre 8 tonnellate di rifiuti di plastica, grazie a iniziative di sensibilizzazione, protocolli istituzionali e l'impegno di alcuni Comuni virtuosi. Progetto che coinvolge studenti e comunità locali, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere comportamenti sostenibili. Un passo importante verso un territorio più pulito e consapevole, nel rispetto dell'ambiente e delle future generazioni.

Nel 2025, la Toscana ha continuato a rafforzare il proprio impegno ambientale, con oltre 29 tonnellate di rifiuti raccolti e quattro Comuni riconosciuti Plastic Free. Attraverso 108 eventi e la partecipazione di più di 1.700 volontari, si conferma l’attenzione verso la tutela del territorio e la promozione di pratiche sostenibili, in collaborazione con Plastic Free Onlus, attiva dal 2019 contro l’inquinamento da plastica.

