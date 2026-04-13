Durante il fine settimana, tre figure pubbliche sono state avvistate sul Lago di Como, dando vita a un momento di grande attenzione sui social e sui media. Le immagini hanno mostrato le tre personalità in compagnia e in ambienti caratterizzati da paesaggi lacustri e atmosfere di relax. La presenza di queste persone ha generato numerosi commenti e condivisioni online, contribuendo a un aumento di interesse verso la zona e le loro attività recenti.

Un fine settimana sul Lago di Como si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, capace di unire estetica, relazioni personali e forte impatto sui social. Protagoniste della breve vacanza sono state Elodie, Franceska Nuredini e Diletta Leotta, riunite in una location esclusiva per un soggiorno all’insegna della complicità femminile. L’incontro, organizzato da Elodie durante il suo anno sabbatico, ha riunito amiche e collaboratrici in un contesto raffinato, tra uscite in barca, momenti di relax e ambientazioni di lusso. Gli scatti condivisi sui social – tra tramonti suggestivi e momenti spontanei – hanno rapidamente fatto il giro del web, trasformando la vacanza in un racconto visivo costruito attorno a amicizia, eleganza e lifestyle.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elodie, Franceska Nuredini e Diletta Leotta sul Lago di Como

Elodie e Diletta Leotta insieme sul Lago di Como (e c'è anche Franceska)Il Lago di Como si è trasformato nel set di un raduno di bellezza e fascino senza precedenti.

Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notteElodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini.

Elodie e Franceska Nuredini: Il bacio social che conferma tutto!