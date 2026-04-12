Elodie e Diletta Leotta sono state avvistate insieme sul Lago di Como, accompagnate anche da Franceska. Le tre si sono divertite con un giro in barca e hanno condiviso alcuni scatti sui social. Sono stati fotografati mentre si rilassavano e si intrattenevano tra amici, attirando l’attenzione dei follower. La loro presenza sulla nota località del nord Italia ha suscitato interesse tra chi segue le loro attività.

Il Lago di Como si è trasformato nel set di un raduno di bellezza e fascino senza precedenti. Elodie, approfittando del suo anno sabbatico, ha riunito un gruppo di amiche e collaboratrici per un weekend all'insegna della complicità femminile e dell'estetica più raffinata. Sebbene la comitiva includesse anche alcuni membri dello staff, la notizia principale è stata la sfilata di icone di stile: tra scatti rubati al tramonto e outfit ricercati, le protagoniste hanno dominato i social, trasformando una semplice fuga di primavera in un evento mediatico che celebra la bellezza e l'amicizia tra donne. Tra le presenze più luminose spicca quella di Diletta Leotta, amica storica della cantante e colonna portante di questo gruppo affiatato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elodie e Diletta Leotta insieme sul Lago di Como (e c'è anche Franceska)

Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notteElodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini.

Elodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare, nuova vacanza insieme sul Lago di Garda - VIDEOElodie e Franceska Nuredini nude e abbracciate in una jacuzzi con vista mare sul Lago di Garda.